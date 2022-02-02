Під Одесою підлеглий розкопав могилу начальника, щоб переконатися в його смерті

Суд виніс вирок чоловіку/Колаж: "Сьогодні"

В Одесі чоловік хотів переконатися, що після поховання його начальник й справді помер. Він розкопав його могилу.

Про це йдеться у рішенні Саратського районного суду Одеської області.

Реклама

Деталі

Працівник хотів переконатися, що ненависний начальник дійсно мертвий. Він розкопав могилу і розбив кришку труни. Згодом зруйновану могилу знайшли родичі покійного.

Судове засідання

Під час судового засідання чоловік вибачився перед родичами померлого. Йому призначили покарання у вигляді 2 років позьавлення волі. Однак його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

На Рівненщині поглумилися над могилами

У Рівненській області вночі невідомі розбили на цвинтарі вісім надгробків. Пошкодження виявили місцеві жителі, котрі після богослужіння в церкві прийшли до рідних на могили.

Реклама

Поліцейські вилучили речові докази, опитали можливих свідків. За фактом наруги над могилами слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 297 КК України.