Під Одесою рятують "вакциновану" пацієнтку. Вона зізналася, що COVID-сертифікат підроблений

Пацієнтка зізналася, що має підроблений COVID-сертифікат. Фото: колаж "Сьогодні"

В Ізмаїлі Одеської області пацієнтка з коронавірусом у тяжкому стані зізналася, що має підроблений сертифікат про вакцинацію. Наразі жінка перебуває у реанімації.

Про це повідомили у пресслужбі обласного департаменту охорони здоров'я.

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Пацієнтка надійшла у тяжкому стані

Як стало відомо, кілька днів тому до Дунайської обласної лікарні надійшла пацієнтка у тяжкому стані. До цього вона провела 10 днів удома, де займалася самолікуванням.

Стан хворої різко погіршувався, хоча в медичній карті пацієнтки було вказано сертифікат про вакцинацію від коронавірусу з двома дозами.

Жінка зізналася, що має підроблений COVID-сертифікат

Погіршення здоров'я пацієнтки виявилось дивним, тому до неї вирушила медична комісія, яка провела комісійний огляд.

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"У палаті їй сказали: "Ви у вкрай тяжкому стані. Тактика лікування залежить від того, чи ви були вакциновані. Від цього залежить ваше життя – потрібні різні препарати та різні дози". Тоді вона взяла за руку завідувача відділення і сказала: "Я не вакцинована", – повідомили у пресслужбі.

Пацієнтку перевели до реанімації

2 листопада пацієнтку перевели до реанімації. Її стан продовжує погіршуватися і їй потрібна активна киснева терапія, можливо, навіть переведення на апарат штучної вентиляції легень.

На думку лікарів, стан пацієнтки міг погіршитися внаслідок лікування вдома, коли їй було незручно зізнатися лікареві.

"Сьогодні жінка у тяжкому стані не лише фізично, а й, напевно, морально. У підсумку постраждати може і лікар, який брав у цьому участь. Наразі є попит на сертифікати, тому з'являється і пропозиція. Вважаю, що треба карати передусім тих, хто просить надати такі документи", – наголосив генеральний директор Віталій Гайдуков.

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Як перевірятимуть справжність COVID-сертифіката

Силовики розповіли, на що саме звертатимуть увагу в паперовому і цифровому документі, перевіряючи його справжність.

Печатка лікаря/медустанови, де видано документ. Вона має бути чітка і не "розмита".

Підпис лікаря, який видав документ. За бажання правоохоронці можуть відразу відшукати контакти медика і телефоном з'ясувати, чи видавав він цей документ.

Якість друку документа. Якщо букви "розмиті", то правоохоронці засумніваються в його справжності.

Назва установи, в якій видано документ. Якщо це не медустанова, то сертифікат вважатимуть підозрілим. Були випадки, коли сертифікати видавали візові центри. Документи виявилися підробленими.

QR-код у цифровому COVID-сертифікаті в застосунку "Дія". Він легко сканується пристроєм, який уже є у правоохоронців.

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