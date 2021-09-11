Не пережив пограбування. Під Одесою в туалеті поліцейської дільниці виявили тіло

Поліцейські такого точно не очікували. Колаж "Сьогодні"

В Одеській області знайшли мертвим чоловіка прямо в поліцейській дільниці, який приїхав писати заяву, що його пограбували в магазині. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

В Одеське районне управління поліції №2 прийшов 39-річний житель Чорноморська для подачі заяви про те, що у нього вкрали гаманець в місцевому супермаркеті. Заявник попросився до вбиральні.

Через кілька хвилин в туалеті його тіло без ознак життя виявили поліцейські. На місце відразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Для встановлення причини смерті тіло померлого направлено на експертизу.

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