Під Одесою вертоліт зніс кемпінг і мало не скалічив людей – відео (оновлено)

Обурені відпочивальники пішли розбиратися до пілота, але вибачень від нього не почули

Вертоліт накоїв лиха на березі моря. Скріншот з відео

У Грибівці Одеської області приватний вертоліт, сідаючи на узбережжі, ледь не покалічив відпочивальників і зруйнував кемпінгове містечко.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Відпочивальники поставили кемпінг і облаштували зону відпочинку. І раптом сильні потоки повітря від вертольота підняли парасолі і розірвали намети. Уламки летіли прямо в людей.

"Від потоку вітру у наших сусідів намети зрівняло із землею і хлопчика, який перебував у ньому, вдарило кріпленнями. Прийшовши до тями, побігли на гору до горе-пілота, але не почули від нього вибачення", – написали обурені люди.

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За даними "Державного реєстру повітряних суден України", вертоліт Eurocopter EC155B1 з реєстраційним номером UR-ICH належить відомому одеському бізнесмену, засновнику фармацевтичної компанії "Інтерхім" Анатолію Редеру.

"Думська" пише, що вертолітний майданчик біля приватної будівлі не сертифікований Державіаслужбою України, однак пілоти мали право на таку посадку.

Нагадаємо, у Польщі вертоліт з українцями на борту впав у воду. Аварія сталася на озері Талти в Вармінсько-Мазурському воєводстві. Три особи постраждали.

Крім того, у Зімбабве військовий вертоліт врізався у житловий будинок – серед загиблих дитина.