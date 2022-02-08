Під Одесою жінка жорстоко вбила співмешканця. Ми дізналися моторошні деталі (відео)

Місце, де сталося страшне вбивство на Одещині. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Кошари Одеської області жінка жорстоко розправилася зі своїм співмешканцем. Як виявилось, свою помсту зловмисниця планувала довго.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Жінка на ім'я Люба спочатку напоїла співмешканця Сергія двома пляшками горілки, а після цього він заснув на ліжку.

Тоді зловмисниця принесла сокиру та зарубала чоловіка. Після цього вона загорнула тіло у постіль, поклала в тачку та відвезла до саду за 300-400 метрів від будинку. При цьому взуття співмешканця жінка загубила на ходу.

Потім злочинниця викинула тіло у саду, але додому повернулася з тачкою. По дорозі вона викинула простирадло у сміттєвий бак.

На місці, де було тіло чоловіка, досі закривавлена наволочка та шкарпетки.

Мертвим чоловіка виявив господар саду. Він приїхав на дачу погодувати тварин і вирішив з онуком прогулятися місцевістю.

Наразі зловмисницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їй загрожує до 15 років ув'язнення.

У Запорізькій області жінка одним ударом вбила співмешканця

У Запорізькій області сталося вбивство у селі Успенівка Гуляйпільського району. До поліції звернулися місцеві жителі, які виявили в одному із приватних будинків труп господаря.

Після прибуття поліцейські встановили, що напередодні 49-річний потерпілий та його 34-річна співмешканка випивали. Потім між парою виникла сварка, під час якої жінка вдарила чоловіка ножем у тулуб.

Від отриманої травми останній помер. Зловмисницю затримано. Їй загрожує серйозне покарання – до 15 років ув'язнення.