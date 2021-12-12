Під Рівним колода з фури пробила маршрутку: є постраждалий (фото)

На Рівненщині ДТП з маршруткою. Фото: колаж "Сьогодні"
У селі Городище Рівненської області з автомобіля "ЗІЛ", який перевозив деревину, випали на дорогу колоди та зачепили маршрутку, в якій було 20 пасажирів.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Рівненській області.
Деталі
За кермом вантажівки був 31-річний мешканець села Яблонне. Він погано закріпив деревину, і внаслідок цього вона випала. Одна колода пробила бічне скло автобуса, який їхав на зустріч.
Інша незакріплена деревина пошкодила лобове скло маршрутки, в салоні якої було 20 пасажирів.
Є постраждалий
Внаслідок цього 32-річний пасажир маршрутки отримав тілесні ушкодження. Попередньо у нього діагностували перелом передпліччя.
Крім того, водія вантажівки забрали до лікарні, щоби взяти аналізи.
У поліції порушили кримінальне провадження, попередня кваліфікація – порушення правил безпеки дорожнього руху.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, а транспортні засоби вилучили.
ДТП з маршруткою під Черніговом
- Аварія сталася 7 грудня близько 7:55. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих та 7 травмованих. Маршрутка їхала з Борзни до Чернігова через Сосницю.
- Трохи пізніше з'явилися перші фото з місця події.
- Незабаром новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області, що ділянка траси, на якій сталася ДТП, не аварійно небезпечна. Рятувальники припустили, що причини можуть бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.
- У поліції уточнили, що з-поміж загиблих дітей немає. Водiй вижив. Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток – він у реанімації.
- На час роботи правоохоронців рух автодорогою перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та назад.
- Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіли сісти в цей автобус у Сосниці, але врешті-решт передумали, уточнили сайту "Сьогодні" в ОТГ.
- За останніми даними – 13 осіб загинули, ще 7 у лікарнях Чернігова. Ті, хто вижив, перебувають у тяжкому стані.
- У прокуратурі заявили, що один із ймовірних факторів, які могли призвести до аварії, – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття та служб, які мають обслуговувати дорогу. Також до технічного стану автобуса.
- Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом
- Точну причину аварії зможуть встановити за два місяці, як дізнався Телеграм-канал РavlovskyNews. Слідчі вивчають маршрутку та вантажівку, гальмівні шляхи, збирають докази, які потім відправлять на експертизу.
Аварія з маршруткою у Тернопільській області
Поблизу села Брусилів Чернігівської області маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою. Аварія сталася близько 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч. Автобус їхав маршрутом Чернігів – Сосниця. Удар був такої сили, що від машин залишилися лише понівечені останки. Одразу на місці констатували смерть 10 людей. Інших постраждалих госпіталізували, у лікарні деякі з них померли. Загалом кількість загиблих — 13 осіб.
Власника автобуса перевірять на дотримання безпеки, а водію вантажівки вручили підозру. Точну причину аварії встановлюють. На це може знадобитися не один місяць.