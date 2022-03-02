Під Сумами російські загарбники мінують покинуту техніку – загинув місцевий

Окупанти можуть мінувати військову техніку / Фото: Колаж: Сьогодні
У понеділок, 28 лютого, у районі с. Штепівка (Сумська область) військові РФ покинули заміновану бойову техніку. Загинув місцевий мешканець.
Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.
"Окупант покинув заміновану бойову техніку. При спробі проникнення до неї загинув місцевий житель", – написав він.
Навіщо вони покинули техніку – невідомо.
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