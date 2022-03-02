Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Інші регіони

Під Сумами російські загарбники мінують покинуту техніку – загинув місцевий

Ольга Кравченко
2 березня, 07:26
Жителів України попередили, що окупанти можуть мінувати військову техніку, яку кидають на дорогах

Окупанти можуть мінувати військову техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 28 лютого, у районі с. Штепівка (Сумська область) військові РФ покинули заміновану бойову техніку. Загинув місцевий мешканець.

Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.

Реклама

"Окупант покинув заміновану бойову техніку. При спробі проникнення до неї загинув місцевий житель", – написав він.

Навіщо вони покинули техніку – невідомо.

Ситуація в Україні 2 березня

  • Російські окупанти продовжують убивати мирних жителів України, серед яких діти. Ворог завдає авіаударів містами України і висаджує свої десанти. Сусідна країна, Білорусь, приготувала свої війська до бойової готовності.
  • В Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.
  • Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ у бою під Харковом захопив одразу шість нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.
  • Під Києвом окупанти вбили молодого лікаря, який намагався врятувати життя дитині. Ворог обстріляв автомобіль жінки, коли вона везла поранену дитину до лікарні.