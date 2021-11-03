Під Тернополем немовля у пакеті знайшли біля смітника: дитина у реанімації

Під Тернополем немовля кинули у пакеті на вулиці. Фото: колаж "Сьогодні"
У селищі Товсте Тернопільської області на вулиці виявили покинуте немовля в пакеті. Наразі дитина перебуває у реанімації з пневмонією.
Про це повідомляє "Суспільне".
Подробиці НП
Як стало відомо, у дитини діагностували пневмонію. Нею хлопчик інфікувався при народженні.
Як розповіла завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільської обласної дитячої лікарні Людмила Лугова, дитина зараз перебуває в реанімації, її стан стабільний.
"Дитина знаходиться в мікрокліматі кувеза, поки її не годують, тому що є харчовий стрес. Вона отримує всю добову потребу через вени", – підкреслила Лугова.
Дитину знайшли біля смітника
Як розповів директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус, немовля, загорнуте в пакет, знайшли біля смітника. За інформацією лікарів, хлопчик доношений.
Відкрито провадження
У прокуратурі Тернопільської області відкрили провадження за ч. 2 ст. 135 КК України. Наразі поліція розшукує матір немовляти.
Нагадаємо, у Харківській області двох хлопчиків знайшли голодними і брудними на вулиці. Мати їх покинула.
Крім того, у Черкасах поліцейські знайшли трирічного хлопчика, який жив у непотребі, поки батьки розпивали алкоголь.