Під Вінницею під час пожежі загинув 7-річний хлопчик, а його мати отримала опіки

Під час пожежі загинула дитина. Фото: колаж "Сьогодні"
У суботу, 8 січня, у селі Тараски Вінницької області сталася моторошна пожежа, внаслідок якої померла 7-річна дитина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Подробиці трагедії
8 січня о 00:51 на вулиці Миру у селі Тараски Хмельницького району вогонь охопив одну із кімнат житлового будинку. Загальна площа будинку – близько 80 кв. м.
На місце оперативно прибули рятувальники. О 03:18 загоряння ліквідовано.
Полум'ям знищило шиферне перекриття та внутрішнє оздоблення кімнат будинку.
Внаслідок пожежі загинув 7-річний хлопчик, а його 40-річна мама отримала термічний опік кистей обох рук ІІ ступеню.
Ймовірна причина виникнення загоряння – коротке замикання електромережі.
У Чернівецькій області 10-місячне немовля загинуло внаслідок отруєння чадним газом
У Чернівецькій області 10-місячний хлопчик загинув удома в колясці внаслідок отруєння чадним газом.
Трагедія сталася у середу, 8 грудня, в місті Сторожинець. За інформацією фельдшерів, батьки залишили 10-місяну дитину у будинку, за нею доглядав старший 2-річний брат. Хлопчик розпалив вогонь посеред будинку. Внаслідок пожежі немовля у колясці вчаділо, а старший брат втік до коридору.
Після прибуття швидкої допомоги на місце пригоди медики проводили базові реанімаційні заходи. Однак вони виявилися безуспішними.
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