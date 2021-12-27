Під Запоріжжям прибиральниця жорстоко побила пацієнта психіатричної лікарні (відео)

На Запоріжжі побили пацієнта. Фото: колаж "Сьогодні"

У смт. Веселе Запорізької області у психіатричній лікарні прибиральниця жорстоко побила пацієнта. Причиною стало те, що чоловік пройшов по чисто вимитій підлозі.

Про це повідомили у Telegram-каналі Zp_news.

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Жорстоке побиття пацієнта

На кадрах можна побачити, як прибиральниця жорстоко б'є віником хворого пацієнта через те, що той пройшов по чистій підлозі. Люди, що знаходилися поруч, не стали на захист чоловіка і просто спостерігали за тим, що відбувається.

"Смт. Веселе, Запорізька область, у психіатричній лікарні прибиральниця б'є людину за те, що вона ходила по помитій підлозі. Що там взагалі відбувається з хворими, можна лише здогадуватись", – пише автор ролика.

У запорізькій лікарні жінки ногами побили лікарів

У приміщенні міської лікарні №7 міста Запоріжжя дві жінки накинулися на двох лікарів, побивши їх ногами в кабінеті завідувачки.

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У пресслужбі обласного управління Нацполіції повідомили, інцидент стався 5 листопада 2018 року, коли 59-річна жінка разом із 24-річною донькою побили медиків, завдавши їм струс мозку після того, як у лікарні померла їхня 88-річна родичка.

Як стало відомо, відвідувачок попросили почекати в кабінеті, поки будуть оформлятися документи, і після цього вони увірвалися в кабінет завідуючої і накинулися на неї, а попутно побили ще одного лікаря.