Під завалами шукають жертви. У Житомирі після авіаудару загинули троє дорослих та дитина

У Житомирі розбирають завали після авіаудару / Фото: Колаж: Сьогодні
У Житомирі російські окупанти обстріляли приватний сектор, пошкоджено 10 житлових будинків. За попередньою інформацією, загинуло четверо людей, з них одна дитина. Ще троє постраждали.
Про це повідомила пресслужба ДСНС та радник міністра МВС Антон Геращенко.
За даними прес-служби, у трьох із десяти будинків після авіаудару почалася пожежа, пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні. Під завалами пошкоджених приватних житлових будинків, мабуть, перебувають люди.
Наразі на місці працюють 95 рятувальників та 14 од. техніки ДСНС.
За даними Геращенка, станом на 00:25 було четверо жертв, у тому числі дитина.
"Ракетники або льотчики схибили і потрапили не по військовій базі, а по житлових будинках – приватному сектору", – уточнив він.
Як відомо, удару було завдано крилатою ракетою "Калібр" по базі 95-ї Бригади в Житомирі. Але, як завжди, дісталося мирному населенню.
Ситуація у Житомирі
Окупанти, які вторглися в Україну вночі проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету із російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За півгодини вона впала в районі аеропорту.
Військовий час вимагає рішучіших дій, щоб ситуація не виходила з-під контролю. Мер Житомирської міської ради заявив про наказ, що дозволяє карати грабіжників прямо на місці. Причому по мародерам можна відкривати вогонь .