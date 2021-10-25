Під Житомиром вітчим сильно побив 8-річну дівчинку (фото)

Вітчим побив маленьку дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Бердичівському районі Житомирської області вітчим сильно побив 8-річну падчерку. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України в Житомирській області.
Деталі НП
У поліцію надійшло повідомлення від жительки Бердичівського району про те, що її співмешканець побив 8-річну доньку.
Як з'ясували правоохоронці, поки жінка перебувала в лікарні, чоловік спостерігав за трьома дітьми. Пізніше мама малюків дізналася про травми доньки і звернулася по допомогу.
31-річна жінка розповіла поліцейським, що проживає разом зі співмешканцем, який є батьком її найменшого 7-річного сина. Двоє старших дітей, 12 і 8 років, народилися від першого шлюбу.
Днями вона потрапила в лікарню через травми, отримані внаслідок побиття співмешканцем. Отже, всі троє дітей опинилися під його наглядом.
24 жовтня жінці стало відомо, що від рук чоловіка постраждала 8-річна донька, що і змусило жінку зателефонувати в поліцію.
Що зараз з дітьми?
Наразі травмована дівчинка та її брати перебувають під наглядом лікарів, до вирішення питання про безпеку їхнього подальшого перебування в сім'ї.
Розпочато кримінальне провадження
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.
Наразі триває з'ясування всіх обставин події та ступеня тяжкості отриманих дитиною травм.
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