Постріл в дитину під Житомиром: чиновникам заборонили говорити, а військовий не визнає провини (оновлено)

Трагедія сталася через те, що чоловік, найімовірніше, необережно поводився зі зброєю

Постраждалого хлопчика доставили в Охматдит. Фото "Сьогодні"

Тяжкопораненого 9-річного Данила із Житомирської області, якому вистрілив у спину чоловік, авіатранспортом доставили на лікування до Києва в лікарню "Охматдит".

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

У дитини пошкоджені підшлункова залоза і селезінка. Велика втрата крові. Шлунок прострелений наскрізь.

Що кажуть силовики і місцева влада

Як повідомили нам джерела в Міноборони, нині співробітники внутрішньої безпеки Головного управління розвідки (ГУР) перевіряють достовірність того, чи дійсно до стрільби, що закінчилася пораненням дитини, причетний їхній співробітник.

А ось у Новограді-Волинському чиновникам взагалі заборонили говорити про це із журналістами. У Житомирській області справа набула такого резонансу, що з керівництва мерії взяли розписки про нерозголошення подробиць. Про це нам повідомила Алла Виговська, головний спеціаліст відділу інформації та зв'язків з громадськістю міськради.

За прогнозами силовиків, суд обере запобіжний захід затриманому завтра, 14 липня.

"Клопотання було подане недавно", – уточнили на наш запит у поліції.

Прокуратура вручила підозру військовослужбовцю. Провини він не визнав.

"Затриманому вручено повідомлення про підозру за ч.1 ст.121 КК України, тобто в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Вину останній не визнав, при цьому пояснив, що даний злочин скоїв з необережності", – повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

Як це було

12 липня в Новограді-Волинському сталася стрілянина – постраждав 9-річний хлопчик Данило. До злочину нібито причетний військовий – його вже затримали.

Військовий приїхав з Києва в гості до родини і показував братам-близнюкам, як поводитися зі зброєю. Тоді випадково і вистрілив у спину одного з них. Деякі з опитаних нами місцевих жителів говорять, що стрілянина сталася після розпивання спиртних напоїв. Правоохоронці цього поки не підтвердили, але і не спростували.

"Дядько Сашко вирішив показати, як забирати пістолет. Даник пригнувся. І в цей момент, коли забрав пістолет, він вистрілив. Куля прийшлася в бік", – сказала бабуся потерпілого.

Раніше в поліції Житомирської області "Сьогодні" підтвердили інформацію про те, що стрілець – військовослужбовець. В його авто знайшли зброю, різнокаліберні боєприпаси і вибухівку.

Розслідування веде також військова прокуратура.

Ми повідомляли, що в червні в центрі Миколаєва сталася стрілянина . Внаслідок інциденту двоє чоловіків отримали поранення в груди.

Також нагадаємо, вночі 4 липня в Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – загинула людина.