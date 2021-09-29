Підсадили на наркотики та принижували. Бойовик "ЛНР" не витримав знущань російських кураторів

Бойовик "ЛНР" здався українським військовим. Фото ООС

Бойовик так званої "ЛНР" з автоматом вийшов до українських позицій та здався військовим ЗСУ. Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Напередодні, 28 вересня, ввечері на позиції однієї із механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил помітили наближення людини.

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"Побачили, що у напрямку наших позицій рухається якась невідома особа. Уважно слідкуючи, ми максимально близько підпустили того, хто йшов. За декілька хвилин зрозуміли, що це військовий зі зброєю. Коли він підійшов впритул до нашого спостережника – ми швидко обеззброїли його і одразу ж доповіли своєму командиру", – зазначають армійці.

23-річний хлопець проходив "службу" у "6-му окремому мотострілецькому полку", що базується у тимчасово окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія. Він приєднався до російсько-окупаційних найманців ще у 2016 році, як тільки досягнув повноліття. До цього його спонукав рідний батько, який вже перебував у лавах найманців.

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"Там, у колі палких шанувальників "руського міра", він вперше попробував наркотики. Його пригостили співслужбовці, і хлопець став наркозалежним. Зі слів бойовика, наркотики та алкоголь у його підрозділі цілком звична річ. А дисципліна, як поняття – відсутня взагалі. Не витримавши знущань та постійного приниження як від російських кураторів, так і від своїх співслужбовців, – хлопець вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію", – йдеться у повідомленні.

Його не зупинили навіть страх бути розстріляним іншими бойовиками та мінні поля, які довелось перетнути. Якщо з'ясується, що перебіжчик не встиг здійснити тяжких злочинів проти людей, то його може бути звільнено від відповідальності, згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Нові правила оборони

Як ми повідомляли, після зміни командування в українській армії вирішили зміцнити оборону в зоні ООС. Українським військовим в зоні ООС на Донбасі дозволили відкривати вогонь у відповідь на обстріл проросійських бойовиків. На передову повернуті контрснайперські групи ЗСУ, а на аеродромах до виконання бойових завдань підготували ударні безпілотники.

Експерти кажуть, що сьогодні немає небезпеки вторгнення військ РФ на Донбас. Однак не виключають, що атаки на ЗСУ можуть посилитися з боку бойовиків "Л/ДНР".