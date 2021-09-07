Підсипала "мертву землю". Кадровика Роменської міськради запідозрили у чорній магії

Жінка щось підсипала під двері колег / Фото: Колаж: Сьогодні

У Роменській міськраді (Сумська область) завідувачка сектору управління персоналу підсипала землю під кабінети колег, її зафіксували встановлені в будівлі камери спостереження. Місцеві кажуть, що земля була з кладовища і вся справа нібито в "чорній магії".

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що чиновники міськради кілька разів помічали дивне сміття під своїми дверима, правда відкрилася завдяки камерам спостереження. Жінку вже звільнили.

На кадрах із відеокамери видно, як вона щось сипле в коридорі біля дверей.

Журналісти з'ясували, що одні з дверей, під якими кадровик щось залишила, – в кабінет керуючої справами виконкому, але вона відмовилася це коментувати. Як і інші працівники міськради.

"Це відео і те, що там відбувалося, – я жодних коментарів давати не буду, це все у минулому", – заявила Наталія Москаленко.

Водночас мер Ромен Олег Стогній розповів, що в його приймальні теж помічали землю, а відбувалося усе це протягом кількох місяців.

"Була там земля і різний мотлох. Я її (кадровика. – Ред.) викликав до себе, викликав своїх підлеглих і сказав: "Будь ласка, поясніть нам, що ви робили". Сидить, мовчить, очима тільки водить", – розповів міський голова .

Незабаром після інциденту жінку звільнили, але кажуть, що не через землю, а "за власним бажанням".

Водночас сама звільнена заявила, що відео сфальсифіковане і це особиста помста новообраного мера. Каже, він намагався її звільнити з самого початку вступу на посаду. І тепер вона не витримала і сама пішла.

У Роменській міськраді, незважаючи на те, що кажуть, нібито в забобони не вірять, кабінети все ж освятили.

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