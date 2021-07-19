Загинув при виконанні. У Херсонській області фура на смерть збила поліцейського (фото)

У Херсонській області в ДТП загинув патрульний поліцейський Дмитро Сапога. Він заступив на чергування на відрізок автодороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.
Про це повідомили у МВС.
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Трагедія сталася близько другої години ночі. Інспектор зупинив вантажівку, коли водій іншої фури DAF не дотримався дистанції та збив службовий автомобіль поліцейського і Дмитра, який стояв поруч.
Правоохоронець отримав несумісні з життям травми і помер на місці. Нині з'ясовують усі обставини ДТП.
Загиблому було 29 років, він служив у лавах патрульної поліції з травня 2018 року.
"Для колег він назавжди залишиться щирим, чуйним, добрим і відданим своїй справі колегою. У Дмитра залишилися батьки, сестра і брат, які вже ніколи не дочекаються його удома", – написали в МВС.
Нагадаємо, у Київській області в ДТП загинув 24-річний патрульний Борисполя, рядовий поліції Владислав Кірій.
Крім того, у Харкові на проспекті Гагаріна в ДТП загинув 39-річний майор поліції Костянтин Бєлов.
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