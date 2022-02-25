Загиблим захисникам острова Зміїний присвоять звання Героїв України

Прикордонники досі тримали оборону острова / Фото: Колаж: Сьогодні
Захисникам острова Зміїний дадуть звання Героїв України посмертно, заявив президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомили у прямому ефірі Україна24.
"Загинули прикордонники, котрі до останнього тримали оборону", – говориться у повідомленні.
За інформацією президента, їм присвоять посмертне звання.
Що сталося
Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, після чого був потужний обстріл – 13 військовослужбовців ЗСУ загинули. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.
"Був посланий на х*й! Далі почався ракетно-артилерійський удар. 13 українських прикордонників загинули. Можливо загинув і той сміливий герой, який послав переважаючого супротивника на х*й, як посилали Запорізькі козаки ворогів України. Вічна слава Героям! Ганьба і смерть російським окупантам", – йдеться у повідомленні.
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