Поговорив із донькою: під Луцьком пенсіонер наклав на себе руки у COVID-лікарні

У Волинській області чоловік вистрибнув із вікна. Фото: колаж "Сьогодні"
У селі Тарасове Волинської області чоловік вистрибнув із вікна 4-го поверху в COVID-лікарні. Напередодні він розмовляв зі своєю донькою.
Про це повідомляє видання Волинські новини.
Деталі трагедії
Як стало відомо, НП сталася увечері 21 листопада. 78-річний чоловік вистрибнув із вікна медзакладу та загинув. Він був уродженцем Львівської області.
Трагедія сталася після телефонної розмови із донькою. Чоловіка мали виписувати з лікарні.
У поліції розповіли, що під час поверхового огляду слідів насильства не виявлено, тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.
Слідчі зареєстрували відомості про цей випадок і готуються розпочати кримінальне провадження за ст. 115 із приміткою "нещасний випадок".