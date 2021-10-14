Похолодання і дощі: яка погода буде в Одесі

В Одесі обіцяють дощі / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 15 жовтня, в Одесі буде йти дощ, а температура повітря будемаксимум 13 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентрі.

Реклама

Подробиці

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 11-13 градусів вище нуля. Погода буде похмурою, а дощ не зупиниться до самого вечора.

Вночі стане прохолодніше. Температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Вночі також буде дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду.

Природні катастрофи

В останні роки клімат змінюється і в Україні, все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не особливо характерні для нашої країни. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україна в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Реклама

Раніше ми писали: