Похолодання і дощі: яка погода буде в Одесі

В Одесі обіцяють дощі / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 15 жовтня, в Одесі буде йти дощ, а температура повітря будемаксимум 13 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентрі.
Подробиці
Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 11-13 градусів вище нуля. Погода буде похмурою, а дощ не зупиниться до самого вечора.
Вночі стане прохолодніше. Температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Вночі також буде дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду.
Природні катастрофи
В останні роки клімат змінюється і в Україні, все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не особливо характерні для нашої країни. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україна в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже зараз потрібно бути готовими.
Раніше ми писали:
- Україна потрібно готуватися до природних катастроф. У найближчі роки в країні буде змінюватися клімат.
- Вересень Києві був аномально холодним . Середньомісячна температура в столиці в кінцевому підсумку була нижче кліматичної норми на 1,3 градуса.