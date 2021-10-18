Поїли чаєм і передавали цигарки: у Запорізькій області чоловік просидів на дереві всю ніч (відео)

На місці працювали рятівники / Колаж "Сьогодні"
У Мелітополі Запорізької області чоловік заліз на дерево і погрожував стрибнути вниз. На місце викликали рятувальників.
Про це повідомляють в Telegram-каналі "Запоріжжя ХЗН".
Подробиці
Чоловік до рятувальників не спускався.
"Його поїли чаєм і передавали цигарки. Пізніше люди вже почали йому кричати, щоб стрибав. Загалом епопея тривала 10,5 годин. В 4:31 Мауглі сам спустився з дерева", – повідомляють очевидці.
Коментарі під відео
- Замість того, щоб ГСЧСнікам рятувати людей, які дійсно потрапили в біду, возилися з цим мудаком. Потрібно було гарненько труснути дерево.
- Протверезів, злякався і спустився.
- Треба було ще з бубном танцювати.
Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе
за даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.
У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а в 2016-му цей показник зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.
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