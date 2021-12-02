Поки мама пила вдома: у Дніпрі 10-річна дівчинка просила милостиню на ліки

Дитина мала бронхіт / Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі 10-річна дівчинка просила милостинюсобі на ліки від бронхіту.

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

Реклама

Дитина просила гроші і кашляла

Патрульних до лікарні викликав чоловік, який помітив на вулиці дівчинку. Дитина сильно кашляла, тому він відвез її до медустанови.

Дівчинка прийшла зі школи додому. Там була п'яна мати. Дитина самостійно пішла в аптеку через те, що вона захворіла.

Лікар оглянув дівчинку. Попередній діагноз – гострий бронхіт із підозрою на пневмонію. Її госпіталізували.

Реклама

Матері дитини повідомили про місцезнаходження її дочки. Надалі справа займатиметься ювенальною превенцією.

Бабуся просила милостиню

У Вінниці на вулиці Соборній правоохоронці викрили 35-річну молоду жінку, яка займалась жебрацтвом під виглядом старенької.

"Доставивши її в дільницю, працівники поліції встановили особу жебрака. Нею виявилася 35-річна мешканка міста Коростень на Житомирщині. Жінка зізналася, що за час жебракування заробляє близько 200 гривень. Проживає у готелі", – повідомляють у прес-службі поліції.

Реклама

Читайте також: