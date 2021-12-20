Поки не було дружини: під Донецьком вітчим зґвалтував 15-річну падчерку

На Донеччині зґвалтували дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дружківці Донецької області у ніч на 19 грудня п'яний чоловік зґвалтував 15-річну падчерку. Правоохоронці затримали злочинця.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

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Деталі НП

Як стало відомо, у ніч на 19 грудня 34-річний судимий чоловік, який скористався тим, що дружина затримується в гостях у своєї подруги, прийшов до кімнати, де спала його 15-річна падчерка, та зґвалтував її.

Про те, що сталося, дівчинка розповіла матері, яка одразу зателефонувала до поліції. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі проводяться слідчі дії, призначено низку судових експертиз та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Чоловік зґвалтував 15-річну дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові батько розбещував 10-річну доньку

У Харкові судитимуть чоловіка, який чинив розпусні дії стосовно 10-річної доньки. Йому загрожує термін від восьми до дванадцяти років.

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У серпні 2021 року до правоохоронців звернулася мати 10-річної дівчинки із заявою про те, що її колишній чоловік чинив розпусні дії стосовно їхньої спільної малолітньої доньки.