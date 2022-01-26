Показав статеві органи: на Рівненщині чоловік намагався розбестити дитину

До правоохоронців звернулася мама дитини/Колаж: "Сьогодні"

У Рівненській області чоловік намагався розбестити 13-річну дівчинку прямо на вулиці. Його відшукали правоохоронці.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

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Деталі

Про подію поліцейським стало відомо із допису 41-річної матері потерпілої дівчинки в соцмережі "Facebook". З письмовою заявою жителька Здолбунова звернулася до поліції увечері, 25 січня. За результатами моніторингу соцмереж правоохоронці виявили публікацію жінки та внесли відомості до Журналу єдиного обліку й розпочали перевірку.

За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка маршруткою поверталася із Рівного з гуртка та близько 21:20 вийшла на вокзалі у місті Здолбунів. В цей час побачила, що за нею йде невідомий. Дзвінок старшому брату не налякав переслідувача. Коли ж дівчинка зупинилася, щоб пропустити вперед чоловіка, той продемонстрував свої статеві органи. Дитина побігла до магазину та зателефонувала брату, який надалі її забрав додому.

Дії правоохоронці

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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У Києві чоловік два дні знущався з дівчини

У Києві затримали 62-річного чоловіка, який два дні утримував та ґвалтував 25-річну дівчину. Також злочинець завдав потерпілій тілесних ушкоджень.

Шляхом обману зловмисник завів дівчину до своєї квартири, де протягом двох днів знущався з неї. Постраждала намагалася чинити опір, але зловмисник завдав тілесних ушкоджень, душив і підпалював їй волосся. Згодом чоловік відпустив дівчину. Свою чергою вона звернулася до поліції.

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