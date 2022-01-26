Показував статевий орган. В Умані пенсіонер чіплявся до дівчаток (відео)

Правоохоронці встановили чоловіка, який чіплявся до дівчат / Фото: Колаж: Сьогодні
У місті Умань на Черкащині пенсіонер пропонував неповнолітнім дівчатам оральний секс на вулиці. Дівчатка зняли діалог із дідусем на відео.
Про це пише пресслужба поліції.
Подробиці інциденту
Дві дівчинки гуляли у дворі будинку на вулиці Аркаса, коли до них підійшов чоловік похилого віку. Одна з дівчаток зняла розмову з ним на відео.
Дідусь запропонував дівчатам відійти убік. Свої дії чоловік супроводжував розпусними розмовами у бік неповнолітніх. Дівчатка не захотіли з ним нікуди йти, тож чоловік почав оголюватися на місці.
"Застебніть ширинку, вам холодно", – сказала одна з дівчат.
Після цього школярки втекли від пенсіонера.
Із заявою до поліції ніхто не звертався. Поліцейські виявили відео в одній із уманських інтернет-спільнот.
Реакція поліції
Правоохоронці встановили чоловіка, який чіплявся до неповнолітніх уманчанок, та перевіряють його дії. Ним виявився 65-річний мешканець міста. Поки що його доставлено до підрозділу поліції для надання пояснень за фактом.
Наразі відомості внесені до Єдиного обліку та розпочато перевірку.
У Запоріжжі викладач домагався студенток
Викладача Запорізького електротехнічного коледжу звинувачують у тому, що він домагається своїх студенток. Одна із дівчат записала на відео розмову з викладачем.
Відповідна інформація з відео була оприлюднена 15 січня.
У повідомленні йдеться про викладача одного з місцевих коледжів, який нібито довго досягає своїх студенток. За словами студентів, керівництво навчального закладу "покриває" чоловіка.
Раніше скарг до поліції з цього приводу не надходило.
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