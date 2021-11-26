Показував свої голі фото: під Черкасами хлопець розбещував дитину в інтернеті

19-річний хлопець розбещував дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкаській області 19-річний хлопець розбещував неповнолітню в Мережі. Він листувався з дівчинкою на сексуальну тематику.

Про це повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.

Деталі

На початку 2021 року 19-річний хлопець у Мережі листувався з малолітньою дівчинкою на сексуальну тематику.

Хлопець надсилав повідомлення та зображення сексуального змісту, чим порушив права дитини на статеву недоторканність, нормальний фізичний, психічний та соціальний розвиток.

Що загрожує зловмиснику?

Суд визнав 19-річного хлопця винним у виготовленні, зберіганні, розповсюдженні серед неповнолітніх зображень порнографічного характеру та розбещенні малолітньої ч. 1, ч. 2 ст. 301, ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, одночасно від його відбування звільнили та призначили випробувальний строк тривалістю три роки.

Сексуальне насильство над дітьми в Україні

У середньому до 80% випадків ґвалтують дітей дорослі, яких вони знають. З них близько 40% – дуже близькі до дитини родичі або батьки. Про 90% злочинів ніколи не повідомляють до поліції.

Чому діти мовчать

Причини мовчання дітей найрізноманітніші:

страх або сором;

недовіра батьків до слів дитини;

страх дитини втратити близького дорослого, який піклується і часто дарує подарунки;

залежність сім'ї від педофіла.

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