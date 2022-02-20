Полінувалися навіть змінити ракурс. Бойовики попалися на черговому фейку – фото

Бойовики зняли два фейки з одним і тим же ракурсом / Фото: Колаж: Сьогодні
Бойовики так званої "ДНР" попалися на чергових фейках. Вони зняли, як начебто знешкодили "групу українських диверсантів", проте незабаром опублікували фото з таким самим будинком на тлі.
Про це пише Stopfake.
На першому відео окупанти розповідали, як "зловили та знешкодили" українську ДРГ, яка нібито планувала вчинити вибухи на об'єктах інфраструктури.
Паралельно в Telegram-каналах так званої "ДНР" з'явилися відео з пошкодженими будинками донеччан нібито внаслідок обстрілів з боку ЗСУ. Як виявилося, на обох відео був один і той же будинок.
Якщо порівняти два записи, можна побачити такі подібності:
- фасад будинків ідентичний (на обох відео бачимо на будинку супутникову тарілку);
- газова труба;
- на обох відео є зелена залізна огорожа, далі стоять залізні фігурні ворота та паркан "під камінь".
Крім того, із запису Telegram-каналу WarGonzo видно, як бойовики стріляють у напрямку будинку, який на іншому відео, за твердженням пропагандистів, постраждав від пострілів ЗСУ.
При цьому на записі спецоперації чітко видно і чути, як віддається наказ стріляти з РПГ по будівлі.
Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі на Донбасі
Російські окупанти знову поширили інформацію про те, що Донбас нібито обстрілюють військові ЗСУ. Проте насправді це черговий фейк. Зокрема, бойовики написали, що українські військові нібито з опівночі 20 лютого 17 разів обстріляли територію ДНР, у тому числі й околиці Донецька.
Проте офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що українські військові дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують наступальних операцій або обстрілів мирних жителів.