Поліцейський бунт! В Україні масово звільняються копи – що вимагають (відео)

Правоохоронці висунули кілька вимог / Колаж "Сьогодні"

У Токмацькому відділенні поліції Запорізької області поліцейські масово йдуть з посад. За один день написали рапорт 30 копів, а це 95% особового складу. Бунт спалахує і в інших регіонах.

Про це повідомила нардеп від "Слуги народу" Юлія Яцик.

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Чому поліцейські звільняються

За словами Юлії Яцик, поліцейські звільняються через:

- невиплати оплати праці за ненормований робочий день та нічні зміни;

- тиск з боку керівництва щодо виконання показників розкриття злочинів ("контрольні" злочини в ЄРДР або взагалі не реєструються, або реєструються з найменшою кваліфікацією);

- викривлення фактів роботи поліцейських публічними особами, що призводить до зниження довіри населення до органів.

Перевірка вже розпочалася

У поліції Запорізької області сайту "Сьогодні" прокоментували скандальну інформацію.

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"Туди (в Токмак. – Авт.) виїжджав генерал (начальник поліції області. – Авт.). Призначено службову перевірку", – повідомили у відділі комунікацій ГУНП Запорізької області.

За даними поліції, сьогодні і завтра у Токмаку вище керівництво обласних копів проведе прийом громадян, щоб дізнатися про можливі недоробки з боку підлеглих.

Поліцейський бунт є і в інших областях

Як виявилося, поліцейський бунт спалахує не лише в Запорізькій області. У Мережі з'явився відеозапис, де поліцейський на тлі символіки МВС повідомляє, що "працювати доводиться за їжу", при цьому скаржиться на низькі зарплати в 12 тис. грн.

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Наші джерела в МВС підтвердили справжність ролика та повідомили, що таким чином рядові поліцейські прямо заявляють про стагнацію в системі та недофінансування.

Чого вимагають копи

Поліцейські вимагають відставки глав Нацполіції та МВС, а також виплати грошей. Якщо їхні вимоги не виконають, то вони масово звільнятимуться і 30% особового складу піде вже у першому кварталі 2022 року. Також можливий всеукраїнський страйк.

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