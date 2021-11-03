Поліція заблокувала автобус із невакцинованими пасажирами – люди оголосили бунт (відео)

Мікроавтобус, який їхав до Києва, зупинили правоохоронціу Кам'янці-Подільському (Хмельницька область). Після перевірки документів пасажирів заборонили їхати далі. Люди були обурені.

Про це повідомляє Kamianets PLUS у Telegram.

Реклама

Інцидент стався на проспекті Грушевського. Патрульні зупинили автобус і заборонили його подальший рух: пасажири не мали COVID-сертифікатів. Люди оголосили бунт і перекрили дорогу.

Як повідомили у Мережі, інші автомобілісти просто не могли проїхати.

Коронавірус в Україні

1 листопада в Україні зафіксували 19 455 нових випадків COVID-19.

Реклама

Усього інфекцію підтвердили у 2 955 693 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 700 жителів України (всього – 68 727). Вилікувати вдалося 2 454 737 інфікованих (12 639 – за останню добу).

273 307 осіб вакциновані від COVID-19. Одну дозу отримали 207 877 людей, повністю імунізовано 65 430 людей.

Читайте також: