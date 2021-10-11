"Політичне замовлення": Труханов висловився про обрання йому запобіжного заходу

Суд над Трухановим триває. Фото: колаж "Сьогодні"
Мер Одеси Геннадій Труханов, якому суд обирає запобіжний захід, заявив, що досі не розуміє, яку підозру йому вручили і якої він завдав шкоди.
Про це міський голова повідомив "Сьогодні".
"Є надія, що в нашій країні боротимуться з корупцією"
Труханов розповів, що він проконсультувався з фахівцем, і не розуміє, що за підозру йому вручили, і яких збитків він завдав.
"Я проконсультувався з фахівцем і не розумію, що це за підозра і які збитки. У мене все-таки є ще надія, що якщо в нашій країні вирішили боротися з корупцією, то так і буде, а не виконувати політичні замовлення. Якщо хтось скоїв злочин, то він повинен відповідати. Покарання чи обвинувачення має бути адресним, а не просто так. Ви просто послухайте всю абсурдність фраз і звинувачень прокурора, він сам собі суперечить", – заявив мер Одеси.
Засідання 8 жовтня
У п'ятницю судді перенесли засідання на сьогодні, так як за десять годин так і не змогли пред'явлення звинувачення.
Також мер Одеси під час перерви в суді розповів свою версію виникнення кримінальної справи проти нього. Він заявив, що суми застави в 120 млн грн, на якій наполягає звинувачення, у нього немає.
Крім того, Труханов повідомив інформацію, що свого часу Михайло Саакашвілі говорив з керівництвом НАБУ про необхідність його переслідування.
Деталі події
6 жовтня про підозру повідомлено міському голові Одеси і ще трьом чиновникам Одеської міськради в зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси і згодом легалізувала незаконно отримані доходи.
Слідство встановило причетність до схеми 16 чоловік, 10 з них є учасниками злочинної організації, інші – співучасники скоєння інших злочинів.
У чому звинувачують чиновників
Учасники злочинної організації в змові розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади Одеси (далі – ОТГ) для її подальшої передачі під забудову.
В результаті за період з 2016 по 2019 року ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га і незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн.
Загальний розмір збитку по цих епізодах, за результатами експертизи, становить 689 млн грн. На цей момент слідчі дії тривають.
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