Повна бойова готовність! Українські артилеристи провели навчання біля берегів Криму

Українські артилеристи провели навчання недалеко від тимчасово окупованого Криму. Підрозділи показали відмінні результати тренування. Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

Як це було

За сигналом тривоги військові швидко висунулися з району зосередження, розгорнули позиції та здійснили наведення на умовні цілі противника.

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У командуванні ЗСУ наголосили, що армійці показали свої вміння на дуже високому рівні.

"Тренування було проведено відповідно до планів підготовки. Відмінні результати самого тренування показали повну готовність підрозділу до виконання дій за призначенням", – розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

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