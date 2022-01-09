Поклав у мішок і викинув у ставок. У Харкові чоловік жорстоко вбив знайому (фото)

Чоловік намагався приховати сліди злочину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові чоловік вбив свою знайому під час застілля. Зловмисник вдарив жінку кулаком в обличчя і продовжив розпивати спиртні напої в компанії. А коли вечірка закінчилась, то жінка вже була мертвою.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

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Що трапилося

До поліції зателефонувала жінка і заявила про виявлення тіла людини у ставку на вулиці Грозненській.

За адресою поліцейські виявили тіло жінки, ноги якої були зв’язані між собою шнурком з примотаними до стоп скотчем шматками асфальту.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Кого вбили

Загиблою виявилась 42-річна харків'янка, яка мешкала в будинку по вулиці Грозненській разом із матір'ю та сином.

"Пенсіонерка розповіла правоохоронцям, що востаннє бачила доньку місяць тому. Із заявою про зникнення родичі до поліції не зверталися, адже жінка вела асоціальний спосіб життя, пиячила та не раз надовго йшла з дому. Також мати повідомила, що донька підтримувала тісні стосунки із 43-річним сусідом", – йдеться у повідомленні.

Але чоловік сказав, що не бачив загиблу блиько місяця і де вона може бути, він не знає.

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Натомість інша сусідка згадала, що на початку грудня минулого року помітила потерпілу у компанії іншого чоловіка, який теж мешкає в цьому ж будинку.

Хто виявився вбивцею

Таким чином поліцейські вийшли на слід чоловіка, ймовірно причетного до вбивства.

Чоловік неодноразово був засуджений за скоєння крадіжок та підозрювався у вчиненні грабежу.

Як стався злочин

7 грудня жінка разом з іншими знайомими вживала алкоголь в гостях у 50-річного сусіда. Між ними виник конфлікт. Зловмисник вдарив жінку кулаком в обличчя. Вона впала на підлогу, а компанія продовжила застілля в іншій кімнаті. Коли вечірка закінчилася, жінка вже була мертвою.

Через деякий час господар квартири виніс тіло вбитої на балкон та зачинив. Приблизно за тиждень зловмисник поклав тіло до будівельного мішка та відніс до ставка неподалік свого будинку.

Що загрожує зловмиснику

Чоловік зізнався у вбивстві та співпрацює зі слідством. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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