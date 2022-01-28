Отримає по заслузі? Дніпровському стрілку обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід Артемію Рябцеву / Фото: Колаж: Сьогодні
У Дніпрі суд обрав запобіжний захід солдату Артемію Рябчуку, який вчинив стрілянину у військовій частині та вбив п'ятьох осіб.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
"Мені щиро шкода тих людей, яким я завдав біль своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину", — сказав Рябчук під час засідання суду.
Потім стрілець попросив, щоб його не відправляли на гауптвахту, а відправили до слідчого ізолятора. Суд оголосив запобіжний захід дніпровському стрілку. Йому призначили 60 діб арешту, до 27 березня, без можливості внесення застави. Підозрюваного триматимуть у СІЗО.
Засідання було відкритим.
Коротко про ПП
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його все ж затримали копи.
- На місці події загинуло п'ятеро людей, ще п'ять – поранено.
- Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.
- Як стало відомо"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами чоловіка, командири доводили терміновиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.