"Отримає те, що заслужив" – мама винуватця ДТП у Луцьку про покарання для сина

Мати підлітка прокоментувала покарання синові. Фото: колаж "Сьогодні"

Мати 16-річного підлітка, який збив на пішохідному переході у Луцьку 5 осіб, заявила, що не збирається наймати адвоката синові і шкодує про те, що він зробив.

Про це повідомляє 24 канал.

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"Він отримає те, що заслужив"

Мама підозрюваного підлітка розповіла, що ключі від машини її син узяв без дозволу, доки його вітчим був за кордоном.

За словами жінки, вона ходила до потерпілої та цікавилася її здоров'ям.

"Ми досі телефонуємо племінниці Руслані – намагаємося допомогти всім не для того, щоб зменшити синові строк. Повірте, я не наймаю йому адвокатів. Він отримає те, що заслужив", – заявила мама хлопця.

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Що відомо про аварію?

ДТП сталося 12 грудня близько 14.00. 16-річний водій автомобіля Renault Megane, ховаючись від патрульних, скоїв наїзд на 5 пішоходів . Люди саме йшли пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора.

. Люди саме йшли пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора. За словами очевидців, удар був такої сили, що кілька людей підлетіли у повітря.

За кермом підліток знімав відео погоні поліцейських , яке ще й встиг викласти у соцмережі Через це він не побачив сигнал світлофора та в'їхав у людей на переході.

, яке ще й встиг викласти у соцмережі Через це він не побачив сигнал світлофора та в'їхав у людей на переході. Двох постраждалих доправили до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у тяжкому стані – до обласної клінічної лікарні. В аварії також травмовано дитину.

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