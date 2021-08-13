Допомогла брату задушити дружину на очах у дитини. Під Житомиром втекла засуджена за вбивство

Світлана Кустовецька (ліворуч) допомогла брату Святославу Козаку (справа) вбити жінку Юлію / колаж "Сьогодні"

Бердичівський районний відділ Нацполіції у Житомирській області розшукує 35-річну Світлану Кустовецьку, засуджену до 12 років за співучасть у вбивстві своєї невістки, яку, як довело слідство, вони били і душили на очах у дитини.

Про це повідомила прес-служба Бердичівського районного відділу поліції.

Поліція розшукує Світлану Кустовецьку / Фото: Нацполиция

"Розшукується Кустовецька Світлана Володимирівна, 27.07.1986 р.н., яка засуджена до позбавлення волі за умисне вбивство та ухиляється від відбування покарання", – йдеться в повідомленні.

За що засудили

Вбивство 30-річної мешканки Бердичева Юлії Козак сталося в січні 2018 року. За інформацією поліції, причиною її загибелі була асфіксія. Тоді за підозрою в її вбивстві затримали чоловіка Святослава. А в співучасті звинуватили його сестру Світлану Кустовецьку.

Місцеві ЗМІ писали , що, за словами сестри Юлії Козак, вбивство відбувалося на очах малолітнього сина жертви і її чоловіка. Вона розповіла, що сестра батька била матір дитини кулаком по горлу, також бив і душив її батько.

Убили Юлію нібито через гроші, які постійно надсилав дідусь, який живе за кордоном. 7-річний хлопчик став єдиним свідком вбивства, він і вказав на вбивць.

Загибла Юлія Козак із чоловіком Святославом / http://zhzh.info

Подробиці втечі

Суд першої інстанції наприкінці минулого року засудив до 10 років за це вбивство тільки чоловіка загиблої Святослава, але 29 липня 2021 року Апеляційний суд присудив по 12 років вже Святославу Козаку та Світлані Кустовецькій.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Головного управління Національної поліції у Житомирській області Алла Ващенко, суд після винесення вироку не взяв засуджену під варту відразу у залі і поліція отримала рішення про виконання вироку тільки через два тижні. Тобто весь цей час Кустовецька була на свободі.

Коли ж правоохоронці приїхали за її місцем проживання, то там її вже не було.

"Згідно із зібраними свідченнями сусідів і не тільки їхніми, вдома жінка вже якийсь час не з'являється. Тому матеріали передали кримінальній поліції для оголошення її у розшук", – розповіла Ващенко.

Зараз поліція перевіряє інформацію, чи не перетинала жінка кордон України, а також проводить інші заходи для встановлення її місця перебування.

Нагадаємо, у Києві знайшли мертвою з численними ножовими пораненнями 34-річну учасницю популярного телешоу "Панянка-Селянка"Тетяну. Тіло жінки виявили у власній квартирі, коли її чоловік викликав швидку.

Ми також писали, що в Броварах чоловік зв'язав, побив і згвалтував свою 22-річну знайому,а потім намагався втекти.