Допомогли тисячам дітей за 7 років: у таборі Фонду Ахметова лікують травми війни

На сеансах арт-терапії від проєкту "Мирне літо – дітям Донбасу!" діти пізнають себе і свої бажання. Кожен другий мріє про спокій

"Мирне літо" у Святогірську / колаж "Сьогодні"

Приблизно сто тисяч дітей Донбасу мешкають лише за 10 кілометрів від лінії розмежування і кожна четверта дитина не полишала свій населений пункт кілька років. Комусь бракувало грошей, а хтось через пандемію та важку дорогу.

Саме для дітей із прифронтових районів та переселенців сім років тому Фонд Ріната Ахметова створив унікальний благодійний проєкт "Мирне літо – дітям Донбасу!" – йдеться у сюжеті Юлії Міншакірової для "Сьогодні. Підсумків".

Це – не просто оздоровчий відпочинок, а простір, де лікують психологічну "травму війни".

Звичайний, на перший погляд, урок малювання у таборі в Святогірську Донецької області – насправді сеанс арт-терапії, діти

пізнають себе і свої бажання. Кожен другий мріє про спокій.

Історія Ірини

Ірина Крамчанінова – з прифронтового селища Новгородське. Для неї, підлітка, буденність те, що інших шокує – вона вже і не пам’ятає, як це – жити без війни

"Наприклад, ти можеш вийти погуляти в поле з собакою і можеш побачити як літають снаряди і вибухи. Через шість років, коли ти спостерігаєш, як літають снаряди, це притупляється і вже входить у норму", – розповідає дівчинка.

Цілюще повітря курортного Святогірська розслабляє. У перші дні, каже Іра, складно звикнути до майже дзвінкої тиші. Тут оздоровлюються діти від восьми до 14-ти років із різних міст Донбасу.

"Коли я тут, то майже на 100% забуваю про те, що відбувається там, удома", – стверджує дівчина.

Як Фонд Ахметова допомагає з "травмами війни"

Валерія Волкова, психологиня Фонду Ріната Ахметова – одна з перших в Україні навчилася лікувати травму війни – психологічне явище, яке важко розпізнати і подолати. Цей біль вражає кожну другу дитину, яка бачила війну.

"Травма, вона у деяких закапсулювалася, скажімо так, заморозилася. І коли ми бачимо дітей з підвищеною тривожністю, з поганим сприйняттям матеріалів, плюс страх десь осів у тілі, немає фокусування на тілі. Підвищена плаксивість, гіперзбудливість, така активність. Це наслідки травми війни", – пояснює вона.

Фонд Ріната Ахметова першим почав вживати заходів для психологічної підтримки постраждалих під час конфлікту на Сході. Проблему національного рівня вирішували у два етапи.

Спочатку підготували спеціалістів: 250 психотерапевтів пройшли курс "Травма війни". Методикою навіть поділилися і з Міносвіти. Потім фонд створив унікальний простір для відпочинку дітей.

"Допомогу тим, хто її потребує, не можна відкласти на потім. Нас так привчили до того, що діти – це наше майбутнє, що ми, дійсно, у це повірили. Але це не так. Діти – це наше сьогодення, і за майбутнє, їхнє майбутнє, відповідаємо ми", – переконаний засновник Благодійного фонду Рінат Ахметов.

Благодійний проєкт працює сьомий рік поспіль. 4,5 тисяч дітей мали нагоду оздоровитися у найкращих центрах відпочинку.

"Рінат Ахметов єдиний в Україні системно і масштабно допомагає дітям Донбасу. Фонд став першим, хто надавав психологічну допомогу дітям, що живуть по обидва боки лінії зіткнення. Основне завдання проєкту – підтримка дітей Донбасу під час літніх канікул", – розповіла Ірина Блажан, директорка проєктів і програм Фонду Ріната Ахметова.

Історія Вані

Майже половина дітей – переселенці. Сім'я Вані Шевченка виїхала з Горлівки ще на початку війни. Як тоді думали: лише на два тижні, перечекати обстріли. Але вже восьмий рік мешкають у місцевому Центрі для переміщених осіб.

"Нас близько 200 осіб. Ну що значить жити у кімнатках, коли вдома своя чотирикімнатна квартира! Тобто, якщо молодший, він у два роки сюди приїхав, він навіть не знає, що таке квартира. Для нього гуртожиток – це дім", – розповідає мама Вані Тетяна.

Найважче, каже Тетяна, діти почували себе під час суворого карантину. Режим дистанції та ізоляції для сина був ще тим випробуванням. А тепер Ваня – наче світиться від щастя.

"Хочеться якогось додаткового розвитку їм. Щоб чогось навчилися, отримали нові знання. Ну і відволіклися трішки!" – каже жінка.

"Я очікую, що мені буде круто, і я знайду собі нових друзів!" – ділиться сам Ваня.

Нудно тут точно не буває. Навпаки – треба встигнути побувати скрізь. Щодня – спорт та змагання, десятки секцій на будь-який смак.

Цей сезон мирного літа проводять у форматі "Кіно-кемп". У рамках проєкту фонду Ріната Ахметова – Музей "Голоси Мирних. Діти" навчають сценарної, акторської майстерності. Знайомлять із професіями оператора, режисера, продюсера, ведучого.

Історія Антона

Кожен із дітей нині знімає документальний міні-фільм. Історії різні, сюжет – один: як конфлікт на сході України змінив життя мирних.

"Почалося все з того, що однієї ночі мама перенесла мене на руках з моєї кімнати в зал. І почала швидко збирати речі. Коли я запитав: "Що гримить за вікном?" Вона сказала: "Це грім!" Наступного дня ми поїхали з Донецька", – розповів переселенець із Донецька Антон Савінов.

Такою війну запам'ятав Антон у сім років, а вже іншою побачив торік, коли повернувся у місто дитинства.

"Почуття втрати якесь, коли я проходив вулицями, де я був раніше..." – каже хлопець.

Відео знімають не заради забавки. Усі сповіді стануть надбанням першого і єдиного в Україні онлайн-музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. До 2025 року планують зібрати сто тисяч таких свідчень.

"Усім дітям на землі, я б хотів сказати, що не існує безвихідних ситуацій, і якою б важкою вона не була, з неї завжди можна знайти вихід!" – каже Антон Савінов.

Відпочинок у Святогірську

Оздоровитися дітям допомагають і фізіопроцедури. Зранку кисневі коктейлі, увечері – соляна кімната.

"Я дуже вдячна Рінату Ахметова, за те, що він створив цей фонд. За те, що він допомагає людям. Не тільки дітям, але й іншим", – каже Ірина Крамчанінова.

Згоден з нею і Антон Савінов.

"Я б хотів передати Рінату Леонідовичу Ахметову велике спасибі за те, що він робить для нас і для людей загалом", – каже він.

Мирному літу завдячують не тільки діти.

"Організовують такий ось активний, продуктивний хороший відпочинок в такому прекрасному місці! Щоб діти, особливо постраждалі діти, відчули трохи іншого життя!" – каже мама Вані Тетяна Шевченко.

Щосезону, учасники проєкту "мирне літо" залишають тут часточку свого серця, зберігаючи у пам’яті найкращі миті.