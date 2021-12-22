Потрапила до Книги рекордів! Під Одесою встановили грошову ялинку (фото)

На Одещині з'явилася незвичайна ялинка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Доброславі Одеської області встановили триметрову ялинку з монет номіналом 5 копійок та внесли її до Книги рекордів України.

Про це повідомила голова селищної ради Людмила Прокопечко на своїй сторінці у Facebook.

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Ялинка потрапила до Книги рекордів України

Автор триметрової ялинки з монет номіналом 5 копійок – Кирило Максименко.

За даними керівника Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової, для виготовлення такої оригінальної ялинки знадобилося 9800 монет номіналом 5 копійок та одна – 2 копійки.

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Триметрова ялинка з монет. Фото: Лана Вєтрова

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Головна ялинка Харкова потрапила до Книги рекордів України

Головна новорічна ялинка Харкова стала рекордсменкою: її назвали найвищою в країні та занесли це досягнення до Книги рекордів України. Фіксували рекорд за допомогою спеціальної геодезичної техніки, яка і встановила, що висота новорічної красуні на площі Свободи становить 40 м і 49 см.

"Це авторська робота. Ми намагалися зробити так, щоб ялинка відрізнялася від інших в країні. Вона нова, але з використанням окремих елементів з минулого року. Під час її складання були використані запатентовані елементи і близько 30 км проводів", - розповів директор КП "Міський інформаційний центр "Дмитро Кутоманов, якому і вручили сертифікат про досягнення.