Ситуація покращилась? У Львові пом'якшують карантин – що зміниться

Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові учні 5-11 класів з понеділка, 22 листопада, продовжать навчання у очному форматі. Також у місті скасують частину та інших правил. Таке рішення ухвалила комісія ТЕБ та НС під час засідання.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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За його словами, місцева влада спочатку порадилася з медиками, після чого скасувала "дистанційку". Статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад, проте поки що рано говорити, що місто виходить із цієї хвилі COVID-19.

Що ще змінилося?

Садовий наголосив, що у місті відновлять роботу деякі заклади, але Львів продовжує перебувати у червоній зоні.

"Відновлюють роботу, з дотриманням окремого протоколу, заклади культури, гуртки та секції.

Львів не виходить із "червоної зони"! Усі заходи можуть проводитись виключно за умови повної вакцинації організаторів та учасників", – додав голова міста.

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Коронавірус у Львові

З початку епідемії у Львові зафіксували 93 688 випадків коронавірусу (352 за добу). Загалом у Львівській області – 202 635 (1 017 за попередню добу).