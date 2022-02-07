Пішов заради відео. Під Дніпром чоловік потонув у ополонці

Водолази знайшли тіло утопленика на Дніпропетровщині. Чоловіка шукали добу. Він зник під льодом, коли вирішив скупатися. Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

У суботу 38-річний мешканець Капулівки попросив свого друга зняти на відео, як стрибає у ополонку. Але випливти не зміг.

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Переляканий приятель спочатку намагався знайти чоловіка сам. А потім покликав рятувальників. Загиблого виявили наступного дня за 20 метрів від берега на чотириметровій глибині.

У Київській області Водохреще закінчилося трагедією

У Київській області під час купання на Водохреще у потонув чоловік. Нещастя сталося у селі Крушинка Глевахівської ВТГ.

19 січня о 12:32 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Крушинка на ставку Шкільний під час занурення в ополонку не піднявся на поверхню чоловік.

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На місце прибули п'ять водолазів ДСНС. Тіло чоловіка вдалося виявити о 15:13. Його витягли з води та передали співробітникам поліції.

Загиблому було 53 роки.

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