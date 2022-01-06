Наслідки негоди на Закарпатті: кому ще потрібно готуватися до повені (відео)

На Закарпаття продовжує прибувати вода.Греблі зруйновані, будинки підтоплені, а рятувальники

працюють без перерви. Також шукають зниклого 14-річного хлопця, якого забрало течією.

Пропав підліток через негоду

Бурхлива течія затягла юнака на Рахівщині. Він їхав на підводі разом із товаришем, коли

великою водою їх змило в річку разом із кіньми. 25-річний чоловік вибрався. А ось Богдана, якому лише 14 років, понесло далі.

Реклама

Пошукові роботи продовжуються досі, але річка сильно розлилася.

"Вона має ширину від 60 до 100 метрів, а висота води до 1,5 метра. Ми обходимо берегами, а потім, коли вода спаде, залучатимемо водолазне відділення", – каже начальник ГУ ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак.

Вода затоплює будинки

Своїх дітей Іван Новаковський відправив до родичів. Він боїться залишати їх удома, тому що вода прибуває дуже швидко.

У будинку чоловіка вона з'явилася вранці, хоча з ночі вже не було дощу. Недалеко прорвало

дамбу та будинки почало підтоплювати. Ще о 7-й ранку було сухо, а зараз майже весь двір у воді. Затопило 4 кімнати цокольного поверху.

Реклама

Такого давно не було

Місцеві не пам'ятають такої повені ще з 2003 року.

"Дамби ще стримували все добре. А потім прорвало у двох місцях. Ми загнали трактор, який розганяв воду", – розповідає місцевий житель Адрій Ісаак.

Скільки постраждало людей

Негода застало 39 населених пунктів. Через велику воду без газу можуть залишитися понад 3 000 закарпатців.

"Через річку йде 600 метрів повітряного газопроводу. Вже одна опора змита водою. На другу зібралося чимало дерев", – додає начальник ГУ ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак.

У гірських районах області рівень води у річках уже знизився. До біди тепер готуються Берегівський та Хустський райони. Саме туди рухається непогода.

Реклама

Раніше ми писали: