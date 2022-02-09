Посольство США розмістять у Івано-Франківську? Мер запросив дипломатів до міста

Марцінків запросив послів США до Івано-Франківська / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як ЗМІ написали про можливий переїзд посольства США на захід України, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у місті готові розмістити посольство.

Про це повідомляє "Політика Країни".

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"Готуємо лист до посольства США, який розглядає можливість переїхати до Західної України. Івано-Франківськ готовий допомогти та прийняти посольство США", – заявив Марцінків.

Мер Івано-Франківська додав, що у місті для посольства можуть виділити частину локомотиворемонтного заводу. Цю територію убезпечать і обладнають за всіма правилами.

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Що відомо про переїзд посольства?

Портал BuzzFeed написав, що посольство США у Києві розглядає можливість переїзду на захід України на тлі побоювань у зв’язку з можливим повномасштабним наступом Росії. Рішення ще не ухвалили, але активно обговорюють.

Також уточнюється, що у Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки у відповідь на запит вказали, що "наразі повідомити нічого".