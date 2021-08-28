Бійка на ЛГБТ-марші в Одесі: постраждали 30 силовиків, затриманих понад півсотні (оновлено)

Сьогодні в Одесі відбувся "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою, на якому не вдалося уникнути конфліктів, хоча заходи безпеки були вжиті безпрецедентні.

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", до маршу приєдналися кілька сотень активістів. Вони пройшли від Воронцовської колонади до пам'ятника Рішельє, після чого пройшли Приморським бульваром на Дерибасівську. В руках у них були плакати і райдужні прапори.

Затяті противники ЛГБТ організація "Традиція і порядок" проводила свій "контр-парад" перед "Маршем рівності", а після закінчення ходи напали на автобус з представниками ЛГБТ-спільноти.

Коли правоохоронці почали відтісняти нападників, ті застосували газові балони. В результаті силовики затримали десятки агресивних членів організації "Традиція і порядок". 16 поліцейських і 13 нацгвардійців постраждали під час бійки після акції. У більшості опіки від газових балончиків.

Затриманий 51 напададник – всі активісти "Традиції і порядку". Їм загрожує звинувачення за статтями:

ст 294 ч 3 ККУ – масові заворушення;

ст 296 ч 4 – хуліганство;

ст 345 ч 2 – напад на правоохоронця.

У відділення поліції доставили агресорів у автозаках.

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Організатори "Одеса Прайда" отримували погрози

Про проведення "Одеса Прайда" і дати заходів оголосили 11 серпня. Протягом декількох днів – з 24 по 29 серпня – проходять заходи щодо захисту прав представників ЛГБТ+. Головна подія Прайда – Марш рівності, який і відбувся сьогодні.

Організатори одразу почали отримувати погрози від організації "Традиція і порядок", причому ті не соромилися озвучувати їх публічно, обіцяючи "повторити Тбілісі". Як відомо, в Грузії в липні цього року зірвали ЛГБТ-марш. Протестуючі проти "Маршу гідності" прийшли на місце ходи на кілька годин раніше активістів і влаштували погром.

Традиція і порядок погрожували організаторам "Одеса Прайда" в соцмережах

В Одесі ж і в минулому році на Марші рівності були провокації з боку тих же "Традиції і порядку". Вони заприскали хід газовими балончиками, закидали тухлими яйцями і помідорами. Були затримані 16 людей.

Хто такі "Традиція і порядок"

Традиція і порядок – всеукраїнська консервативна організація. Своєю метою декларує побудову сильної і незалежної держави на принципах патріотизму і християнських цінностей. Відома своїми акціями за збереження патріархальної сім'ї, виступами проти фемінізму і ЛГБТ. Створена в 2016 році колишніми активістами групи "Реванш" – її активісти були заарештовані за підпали магазинів Roshen, штурм Верховної Ради та інші злочини.