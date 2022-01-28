Втратили багато крові: у якому стані товариші по службі, яких розстріляв солдат у Дніпрі

Двоє поранених перебувають у тяжкому стані / Колаж "Сьогодні"

Стан двох постраждалих, яких у Дніпрі розстріляв 20-річний солдат строкової служби з автомата, важкий. Ще двох поранених вже сьогодні планують перевести до відділення.

Про це повідомляє генеральний директор КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" Сергій Риженко в ефірі Україна 24.

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Медики борються за їхнє життя

Дівчина Жанна вже прийшла до тями, проте вона ще у важкому стані. Медики планують зробити ще одну операцію, щоб стабілізувати хребець.

"На жаль, куля по животу пройшла так, що зруйнувала весь тонкий і товстий кишківник і вийшла через хребець. Стан Жанни дуже важкий. Вона прийшла до тями. Хоче розмовляти, але трубка заважає. Ми всі віримо, що вона неодмінно виживе", – розповідає Сергій Риженко.

Також у важкому стані перебуває Ігор. Хлопець отримав кілька важких поранень та перебуває в реанімації. Сьогодні вранці його вже зняли з апарату.

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Двох інших пацієнтів медики сьогодні переведуть до відділення.

Втратили багато крові

"Медики, які забирали постраждалих, давно не бачили такої жахливої картини, коли люди лежали у великій калюжі крові. Постраждалі втратили величезну кількість крові", – додає Сергій Риженко.

Загалом усім постраждалим перелили 12 літрів крові.

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Що відомо

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня . Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Двоє встигли вибігти на вулицю й набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.

Як стало відомо"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був долучений до охорони "Південмашу".

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