Загубився чи втік? Під Харковом помітили верблюда, що гуляє (фото)

На Харківщині помітили верблюда. Фото: колаж "Сьогодні"
У неділю, 7 листопада, у Харківській області помітили верблюда. Він гуляв далеко від населеного пункту.
Відповідні фото тварини опублікували у Telegram-каналі "Харків 1654".
Під Харковом гуляв верблюд
Як повідомили очевидці, 7 листопада в Харківському районі бачили верблюда, що гуляє, далеко від населеного пункту – у бік Липців.
"Може загубився чи втік?" – написали очевидці.
Користувачі Мережі в коментарях зазначили, що в цьому районі часто можна побачити верблюдів, що гуляють. Як виявилось, там є ферма, на якій їх утримують.
- "На жуках раніше гуляв, ще 5 років тому, все в нормі"
- "Це село Слобожанське? Їх там фермери тримають, часто гуляють на природі"
- "Вони там часто гуляють і вже не перший рік"
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