Загубився чи втік? Під Харковом помітили верблюда, що гуляє (фото)

На Харківщині помітили верблюда. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 7 листопада, у Харківській області помітили верблюда. Він гуляв далеко від населеного пункту.

Відповідні фото тварини опублікували у Telegram-каналі "Харків 1654".

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Під Харковом гуляв верблюд

Як повідомили очевидці, 7 листопада в Харківському районі бачили верблюда, що гуляє, далеко від населеного пункту – у бік Липців.

"Може загубився чи втік?" – написали очевидці.

Користувачі Мережі в коментарях зазначили, що в цьому районі часто можна побачити верблюдів, що гуляють. Як виявилось, там є ферма, на якій їх утримують.

"На жуках раніше гуляв, ще 5 років тому, все в нормі"

"Це село Слобожанське? Їх там фермери тримають, часто гуляють на природі"

"Вони там часто гуляють і вже не перший рік"

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