Пошкоджена лікарня та адмінбудівля: який на вигляд Чернігів після обстрілу (фото)

Окупанти обстрілюють житлові будинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстрілюють все на своєму шляху. Черговий обстріл стався сьогодні 2 березня у Чернігові – пошкодили лікарню та адмінбудівлю.

Про це пише "Суспільне".

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"Обстріл у районі чернігівського політеху. Райвідділ поліції: зірвало дах, вилетіли вікна. У приміщенні були люди, але попередньо – без загиблих. Райлікарня: снаряд потрапив до адмінбудівлі. У корпусах вилетіли вікна", – йдеться у повідомленні.

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Війна РФ проти України

Як заявляли у Москві, головна мета нападу на Україну – змінити владу в Києві на лояльну Кремлю, а також, щоб Київ відмовився від планів вступу до НАТО. Проте президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що жодної капітуляції не буде і сам він не має наміру тікати із країни.

Заради здійснення своєї мети окупанти підіслали Зеленському сотні найманих убивць. Йдеться про більш ніж 400 найманців ПВК "Вагнер", яким наказано вбити президента України та підготувати ґрунт для захоплення влади Росією.

Також у бік Києва кинули елітні підрозділи "кадировців". Однак їм не судилося досягти мети – у ФСБ їх одразу "злили" українцям, після чого їхній підрозділ знищили.

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