Повилітали вікна. У Харкові пролунав вибух у багатоповерхівці, почалася пожежа

У Харкові у житловому будинку стався вибух / Фото: Колаж: Сьогодні

У Московському районі Харкова прогримів вибух у багатоповерхівці, після чого почалася пожежа. Рятувальники евакуювали жінку похилого віку, яка вже два роки не виходила з квартири. Зайнялися речі в її квартирі. Світла, води та газу в будинку поки що немає.

Про це повідомили в ефірі каналу "Україна 24".

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Що відомо про вибух?

Займання виникло у квартирі на третьому поверсі близько 12:00. Місцеві мешканці чули гучний звук вибуху. Чоловік, який викликав рятувальників, розповів, що спочатку з помешкання пішов невеликий дим, після чого прогримів вибух. У будівлі вилетіли вікна.

"Ми снідали з дружиною на кухні, побачили дим такий слабенький, не темний. Коли вийшли на балкон, диму особливо не було видно. І коли відкрили раму балкона, висунулися, був сильний вибух. Нам здалося, що газ вибухнув, аж присіли", – сказав він.

Після цього чоловік перекрив у квартирі газ, викликав рятувальників та почав збирати речі. Інші мешканці повибігали на вулицю хто з чим зміг. Люди бачили, як пенсіонерка, в оселі якої і стався вибух, вибігла на балкон і намагалася вдихнути свіжого повітря.

Квартиру 1,5 години заливали водою

Через кілька хвилин приїхали рятувальники та вивели хазяйку з квартири. Як з'ясували журналісти "Сьогодні", жінці 69 років, вона живе разом зі своїм сином. За розповідями сусідів, вона вже два роки взагалі не виходить з квартири. Сина у момент пожежі вдома не було.

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Рятувальники уточнили, що в квартирі зайнялися речі – їх було так багато, що осередок локалізували всього за кілька хвилин, але ще півтори години приміщення заливали водою, щоб у речах не було тління і пожежа не відновилася.

Постраждала не одна квартира

Через величезну кількість вилитої води квартиру поверхом нижче затопило. Тепер сусіди намагаються зібрати там воду та вцілілі речі.

Тим часом комунальники повністю від'єднали під'їзд від комунікацій і перевіряють, чи можна ввімкнути знову. Поки що люди залишаються без світла, води та газу.