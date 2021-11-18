Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: адміністратору обрали запобіжний захід

У Дніпрі обрали запобіжний захід адміністратору будинку для літніх людей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі суд вибрав запобіжний захід адміністратору будинку для людей похилого віку, де внаслідок пожежі загинули п'ять жінок. Прокуратура просила суд взяти 44-річну Ірину Кліперт під варту на 60 днів, проте суд відправив її під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Кліперт має носити електронний браслет, не може виходити з дому без дозволу судді та спілкуватися з іншими фігурантами справи. Також сьогодні оберуть запобіжний захід доглядальниці, відповідальній за кімнату, та підприємцю.

Фото: Всеволод Прокоф'єв, "Сьогодні"

За версією слідства, санітарка Вікторія Богомаз за вказівкою адміністратора, включала кондиціонер і зачиняла двері до кімнати. Сама жінка все заперечує.

Нові подробиці

Адміністратор Ірина працювала там рік. За її словами, тієї трагічної ночі в закладі окрім неї були ще три санітарки, медсестра та кухар.

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Як відбувався суд. Фото: Всеволод Прокоф'єв, "Сьогодні"

Диму вони не чули – кімната була наглухо зачинена, але в ній не мало бути людей, оскільки це перероблена веранда і вона не опалювалася. Гріли її обігрівачами та кондиціонерами. Жінок розмістили там, бо більше місць не було.



Адміністратор уже казала про проблему із приміщенням власникам пансіонату, але ті нічого не зробили.

Що відомо про пожежу?