Свято наближається: у Харкові встановлюють новорічну ялинку та ковзанку (фото)

Проїзд площею обмежили до 31 березня/Колаж "Сьогодні"

У Харкові почали встановлювати новорічну ялинкута ковзанку на площі Свободи. Через це там обмежили проїзд.

Про це пише "Суспільне".

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Подробиці

Місце зведення ялинки обнесли металевим парканом. На землі розкладені металеві конструкції, елементи декору та частини штучної ялинки.

Конструкцію зводять близько десяти комунальників. Навколо майбутньої ковзанки також огорожа.

Як довго обмежили проїзд на майдані Свободи

Як повідомили у Департаменті інфраструктури міськради, через облаштування ковзанки проїзд площею обмежили до 31 березня. На час робіт та заходів заборонено паркуватися.

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Рух транспорту дозволений праворуч майдану Свободи від вул. Сумської до вул. Трінклера.

У Харкові встановлюють новорічну ялинку та ковзанку. Фото: сайт "Суспільне".

У Харкові встановлюють новорічну ялинку та ковзанку. Фото: сайт "Суспільне".

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У Харкові встановлюють новорічну ялинку та ковзанку. Фото: сайт "Суспільне".

У Харкові встановлюють новорічну ялинку та ковзанку. Фото: сайт "Суспільне".

Дніпро теж вже почали прикрашати до Нового року

У Дніпрі вже почали прикрашати місто до Нового року. Також на прилавках магазинів з'явилися прикраси та вже продаються перші ялинки.

Пішохідну зону вулиці Короленка частково перекрили. Її вже почали прикрашати.

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