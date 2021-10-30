Пропонували три різні тіла: мати шукає сина-гвардійця і не вірить, що він загинув (відео)

Пропонували три різні тіла і говорили – "це ваш син". Мати зниклого безвісти 2014-го бійця нацгвардії досі не може знайти його і не вірить, що він загинув. Правоохоронці тричі видавали їй різні тіла з нібито майже стовідсотковим збігом щодо експертизі ДНК. І такі історії про марні пошуки своїх рідних – не поодинокі, переконався кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко.

Військовий цвинтар в Олександрії. На одній із могил пам'ятник Сергію Добровольському – синові Тетяни. І хоч вона приходить сюди регулярно, певна – там похований не Сергій.

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"Якщо він не наш, він російський, значить, його треба до матері відправити. Я знайшла в кишенях там оптинські старці – іконка російська", – каже вона.

Сергій зник на День Незалежності 14-го року біля Амвросіївки Донецької області. Нацгвардієць виходив із Іловайського казана. Збереглося лише відео, зняте на телефон. Сергій ще на ньому живий.

Востаннє розмовляв телефоном із дружиною за кілька днів до 24 серпня. Потім зв'язок із ним перервався. І почалося пекло для матері. За кілька місяців до СБУ їй пропонували забрати тіла трьох загиблих. На кожного говорили це ваш син. У всіх нібито збігалася ДНК-експертиза на 99 відсотків. Самих тіл не показували.

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"Ми тобі не покажемо, тому що будеш забирати, тоді побачиш. Кажу "покажіть" – "ні". Ну добре. Потім ще одне дають тіло. Як не це, так це. І в результаті вони дали мені третє тіло", – розповідає Тетяна.

Як шукати зниклого бійця

Документи на поховання підписала дружина Сергія. Мати – була проти. Каже, у похованого тут навіть інший розмір ноги, ніж був у Сергія. Це тіло знайшли волонтери-пошуковики із "Чорного Тюльпана". У селі Новоіванівка, поряд з Амвросіївкою. Місцевий фермер поховав там три тіла загиблих українських воїнів.

Звільнена з полону бойовиків Марія Варфоломєєва каже у 2016 році будь-які пошуки тіл на окупованій території припинилися. Від гуманітарних місій на кшталт "Чорного тюльпану" українська влада відмовилася. Верховною радою було створено комісію по безвісти зниклим, але вона залишилася лише на папері.

"Ми написали запит до СБУ як у трьох різних тіл могло повністю збігатися ДНК, але відповіді досі не отримали", – каже вона.

Слідчий, який займався справою взагалі вигнав її з кабінету та сказав – дружина підписала документи, тому ваш підпис мене не цікавить.

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За словами омбудсмена Людмили Денисової, нині зниклими безвісти на окупованій території вважають 258 чоловік. Тим часом Тетяна Добровольська не вірить, що її син загинув і чекає на нього.

Хоче звернутися до міжнародної ДНК-експертизи, щоб перевірили спорідненість похованого тіла на цвинтарі в Олександрії.

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