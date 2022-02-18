Запобігли "диверсії". На Житомирщині СБУ провела військові навчання – фото

СБУ запобігла "диверсії" на військовому об’єкті / Фото: Колаж: Сьогодні

У Житомирській області силовики відпрацювали алгоритми спільних дій щодо знешкодження умовних "диверсійних" груп.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Яким було завдання?

За легендою навчань, до прикордонного району прибула ворожа диверсійна група для дестабілізації ситуації в регіоні. Щоб реалізувати це, вони намагалися проникнути до однієї з військових частин для здійснення серії "вибухів".

Фото: прес-служба СБУ

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Військовослужбовці ЗСУ блокували спроби зловмисників приховано потрапити на територію стратегічного об'єкту та знешкодили двох диверсантів.

У ході навчальної операції спецназівці СБУ встановили місцезнаходження та нейтралізували інших учасників "ворожої" групи, які переховувалися у занедбаній будівлі прикордонного населеного пункту.

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Фото: прес-служба СБУ

"Метою проведення тренувань стало відпрацювання складових міжвідомчої взаємодії для запобігання можливих диверсійних і терористичних загроз", – йдеться у повідомленні.

Тренування проводилися за умов максимально наближених до реальних поблизу державного кордону з Республікою Білорусь.

Фото: прес-служба СБУ

Хто брав участь у навчаннях?

У заходах брали участь підрозділи:

СБУ,

Збройних Сил України

Національної поліції,

Держслужби з надзвичайних ситуацій,

Національної гвардії,

а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Фото: прес-служба СБУ

Українські льотчики проводять масштабні навчання

Тактична авіація Повітряних сил відпрацьовує ракетно-бомбові удари по танкових колонах. Тренування проходило на авіаційному полігоні Поворськ у Волинській області.

Винищувачі Су-27 та МіГ-29 та бомбардувальники Су-24М одночасно як мінімум з трьох аеродромів завдали ракетно-бомбових ударів по колонах ворожої бронетехніки та живій силі супротивника.

Використовувалися авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кг.

Командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно відзначив роботу військових льотчиків, адже всі цілі знищені.

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