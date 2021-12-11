Передбачили війну, лікували хвороби та розмовляли з Богом. ТОП-3 найвідоміших мольфари Карпат

Що відомо про мольфаріх Нечая, Атаманюка та Турчиняка (на фото зліва направо) / Фото: Колаж: Сьогодні

Західна частина України славиться не лише мальовничою природою, а й людьми, які там мешкають. Відомо, що ще з давніх-давен там були українці з надприродними здібностями. У Карпатах їх назвали мольфарами.

Сайт "Сьогодні" зібрав ТОП-3 найвідоміших мольфари Карпат.

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Мольфари – люди з надприродними здібностями, знахарі, носії давніх знань та культури. Вони займаються цілительством, керують силами природи, використовуючи при цьому заклинання, особливі предмети чи трави.

Михайло Нечай

Більшість вважає останнім справжнім мольфаром. Він жив неподалік села Верхній Ясенів і був убитий у 2011 році у власному будинку, пише "Правда твого міста".

Саме Нечай передбачив, що на Україну чекає важка доля і зі зміною влади багато чого не зміниться. Зокрема, він заявляв, що Україну "розбиратимуть" на шматки, а на схід країни претендує саме Росія. У можливому розпаді України він звинувачував саме РФ.

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Фото: "Правда твого міста"

"Третина України Закарпатської буде мадярам та чехам, Галичина буде під Польщею, східна Україна буде під Росією, а Буковина – під Румунами. Так уже було. Розколеться Україна, на карті її не буде. (...) Та це тимчасові явища, через якийсь час Україна знову збудується", – заявляв мольфар.

Також у 2008 році він передбачив, що Віктор Янукович втече із країни. А після 2012 року розповів про катастрофи та страшні катаклізми.

Проте одне з його пророцтв так і не справдилося – Нечай казав, що експрезидент Віктор Янукович Янукович помре насильницькою смертю. Хоча Янукович досі живий, місцеві жителі досі обговорюють те, що вбивство мольфара у 2011 році могло бути не випадковим.

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Гой

Як пише "Сикитура", ще одним відомим мольфаром Гуцульщини був Андрій Атаманюк, якого всі називали Гой. Він жив у Шешорах Косівського району.

Згідно з переказами, Атаманюк умів лікувати людей від хвороб за допомогою води. Допомагав людям з епілепсією, зубним болем, переляком, енурезом. Внутрішні хвороби лікував зіллям. Проте ні собі, ні рідним допомогти не міг.

Фото: "Сикитура"

До того ж, багато хто стверджував, що Гой був пов'язаний з нечистою силою. За легендою, до Гоя йшли дві жінки і як подарунок несли йому 20 яєць. Однак на півдорозі вирішили, що яєць занадто багато і залишили половину біля дороги, щоб потім забрати собі. Однак, коли поверталися, на місці яєць було гніздо зі зміями.

Фото: "Правда"

Онуки Гоя відкидають його зв'язок із нечистими. Кажуть, що він не міг розбиратися з темними силами, оскільки вірив у Бога, давав пожертвування на церкву, молився і щопонеділка постив за худобу.

Також кажуть, що свого часу Гой пророкував загибель Москви. Проте родичі Атаманюка і цю версію спростовують – мовляв, бачити майбутнє він не міг.

Василь Турчиняк

"Спадок" пише, що мешканці села Делятин досі пам'ятають Василя Турчиняка, який жив ще у 19 ст. у селі Луг. Нині цього села вже немає на карті.

За розповідями, Турчиняк "радився" з Богом, будував мости зі складною інженерною конструкцією. До того ж він виконував навіть ті будівельні та архітектурні техніки, яких сам не вивчав. Робив усе без жодних креслень та макетів.

Фото: "На скрижалях"

У Делятині його знали ще як віщуна: він передбачив руйнування їхньої церкви і те, що в їхню церкву заганятимуть коней і що на місці їхнього села збудують місто. Усі його прогнози здійснилися.

Жителі села раніше розповідали, що Василь Турчиняк розмовляв із воронами. Три ворони завжди відгукувалися на його поклик, сідали на нього, слухали та виконували всі завдання. Ворони були і на його похороні, вони три доби не залишали могилу і каркали. Потім довго кружляли над його садибою та зникли назавжди.